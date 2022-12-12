Мобилизованные петербуржцы обратятся к президенту из-за отсутствия обещанных Бегловым выплат

Мобилизованные из Петербурга в ближайшее время готовятся обратиться к президенту РФ Владимиру Путину из-за обещанных губернатором Северной столицы Александром Бегловым выплат. Денег они не получили до сих пор.

В большом обращении мобилизованные петербуржцы хотят попросить главу страны разобраться, почему они до сих пор не получили выплаты и экипировку, обещанные Бегловым. Кроме того, горожане хотят поднять вопрос о том, почему родственники мобилизованных не получают от Смольного ответов на тему соцподдержки. Сейчас чиновники присылают отписки.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов обещал всем мобилизованным горожанам выплаты в размере 100 тысяч рублей, добровольцам – 300 тысяч, а также помощь в оснащении экипировкой.

Вскоре выяснилось, что деньги от главы города не поступают, несмотря на показные выезды градоначальника в военные части в области.

Одна из таких ситуация произошла с добровольцем Игорем Шевелевым. Он подписал контракт в сентябре, но обещанных денег не увидел. В ходе СВО он был ранен, попал в госпиталь, но до сих пор не получил губернаторских выплат.

Подобная ситуация наблюдается по городу в целом, что отражается на положении Петербурга при сравнении с регионами. Так, второй мегаполис страны занял лишь четвертое место по уровню оказания поддержки мобилизованным.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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