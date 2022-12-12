Пустырь напротив «ЧВК Вагнер Центра» планируют превратить в технопарк для развития оборонной промышленности России

Открывшийся в Санкт-Петербурге «ЧВК Вагнер Центр» планируют дополнить современным технологическим центром для развития оборонной промышленности России.

На данный момент, напротив нового «ЧВК Вагнер Центра» находится пустырь, который не имеет адреса и обнесен синим забором. Однако вскоре на его месте может появится современное пространство, которое станет технологическим центром для развития отечественной оборонной промышленности.

Фото: группа «ВКонтакте» «ЧВК Вагнер Центра»

У проекта уже есть два инвестора – ООО «Комплексные бытовые решения» и АО «Альфа». Они заключили соглашение о сотрудничестве и за свой счет будут благоустраивать территорию.

Фото: группа «ВКонтакте» «ЧВК Вагнер Центра»

Согласно идее проекта, 40% комплекса будет предназначено для размещения промышленного производства, научно-технической и инновационной деятельности резидентов. Идеи, которые будут генерировать эксперты, можно будет сразу реализовать и представлять в выставочных залах комплекса. Кроме того, на территории расширенного «ЧВК Вагнер Центра» будут созданы инжиниринговый центр, бизнес-инкубатор, чистая комната и многое другое.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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