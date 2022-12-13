В Санкт-Петербурге усилят меры безопасности

В Санкт-Петербурге усилят антитеррористическую безопасность на городских объектах, предприятиях и в общественном транспорте. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

«Обстановка в Петербурге стабильная и контролируемая. Массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не было. Вместе с тем мы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации», – приводит Смольный сообщение главы города.

По его словам, приняты решения по вопросам антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе в новогодние праздники.

«В условиях повышения угрозы диверсий и терактов власти усиливают антитеррористическую защищенность городских объектов. В том числе промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов, а также школ, детских садов, больниц и других мест массового пребывания людей», – говорится в сообщении.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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