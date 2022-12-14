Житель Санкт-Петербурга погиб на железнодорожных путях

В Санкт-Петербурге поезд насмерть сбил юношу. 19-летний молодой человек переходил железнодорожные пути на красный свет.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Кушелевка. Как сообщили в западном транспортном управлении СК РФ, юноша вышел на пути, несмотря на красный сигнал светофора и звуковое оповещение.

Более того, машинист сигналил пешеходу, но тот никак не отреагировал и в результате получил смертельные травмы.

«Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии», – добавили в СК.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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