В Кронштадте подростки потушили снегом Вечный огонь

Полицейские разыскивают подростков, которые забросали снегом Вечный огонь на мемориале в Кронштадте. Об этом сообщают «Невские новости».

Инцидент произошел накануне. Двое подростков забросали снежками вечный огонь на мемориале на Якорной площади города. В полицию об этом сообщили очевидцы.

Действия вандалов записали камеры видеонаблюдения. Сейчас правоохранители устанавливают личности несовершеннолетних.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Вечный огонь на Якорной площади тухнет по вине детей. В прошлом году первоклассник из любопытства потушил пламя снегом.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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