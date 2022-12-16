«Я понимаю, у вас дети детей, а у собак что – собаки собак?» Пригожин спросил Беглова, куда ему столько

Предприниматель, патриот России и Санкт-Петербурга Евгений Пригожин в интервью изданию «Невские новости» заявил, что проблемы с уборкой снега в Северной столице возникли из-за бюрократии в Смольном.

Пригожин отметил, что государственную элиту Петербурга составляют безынициативные политики.

«У нас нет активных, нацеленных на результат управленцев, которых рождает бизнес и конкуренция. Вместо этого городом управляет десятилетиями сохраняемая государственная элита, конечно же, в нашем случае, местечкового значения», – заявил Пригожин.

По словам предпринимателя, Петербург попал в «замкнутый круг бюрократии», который не дает культурной столице развиваться и становиться комфортным городом как для жителей, так и для гостей.

Подобная система сохранения мест для узкого круга чиновников была в Советском Союзе. Однако для того, чтобы государство развивалось, необходимо позволить частникам, которые заинтересованы в этом самом развитии, действовать. Бюрократия, которая стремится все контролировать и создает цепочки, затормаживающие работу, приводит к тому, что чиновники зарабатывают состояния, а граждане так и не решают свои проблемы.

«Процессы усложняются и затормаживаются. Скорость снижается, эффективность уменьшается и, соответственно, стоимость увеличивается. Любое дело начинает ползти как черепаха. А потом «упс» и вместо черепахи приходит песец», – отметил Пригожин.

С полной версией интервью Евгения Пригожина можно ознакомиться на сайте «Невских новостей».

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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