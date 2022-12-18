«Хитровыдуманная администрация»: Пригожин обвинил Смольный в организации препятствий для захоронения бойца ЧВК «Вагнер»

СМИ продолжают обсуждать скандальную ситуацию, в которой Смольный под руководством губернатора Северной столицы Александра Беглова отказал в захоронении погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы. Предприниматель Евгений Пригожин пытается добиться изменения решения городских властей. Бизнесмен рассказал в беседе с информационным агентством Dixi News, какие шаги были для этого предприняты.

Пригожин подчеркнул, что Смольный попытался его обмануть. Бизнесмен отметил, что администрация Петербурга выделяет так называемые «места для захоронения военных, участников СВО». В других регионах эти зоны называют «Аллеями Славы», где хоронят погибших бойцов ЧВК «Вагнер».

«Хитровыдуманная администрация Смольного придумала новый термин – «Аллея Доблести», где решили хоронить всякую нечисть, по их мнению, в том числе бойцов ЧВК «Вагнер». Согласимся мы с этим решением или нет, пока я не знаю. С одной стороны, это попытка унизить погибших бойцов. С другой стороны, Дмитрий Меньшиков погиб уже ровно месяц назад и до сих пор не захоронен. А идти на сделку с совестью и хоронить его в другом регионе, который с удовольствием предоставит место, не хотелось бы», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин отметил, что на данный момент он обратился к генерал-полковнику Андрею Картаполову с призывом повлиять на «прозападную тусовку» из Смольного. Кроме того, бизнесмен намерен «спросить всех командиров для принятия решения».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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