Петербуржцы потребовали отставки Беглова на фоне скандала с похоронами бойца ЧВК «Вагнер»

Петербургские активисты опубликовали петицию в связи с ситуацией вокруг похорон героически погибшего в зоне специальной военной операции бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова. Авторы обращения требуют отставки губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и всего руководящего состава города, а также просят Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и президента Российской Федерации обратить внимание на происходящее.

Меньшиков героически погиб 17 октября в зоне СВО при захвате укрепленного опорного пункта противника, уничтожив пулеметный расчет ВСУ и спасая тем самым жизни своих боевых товарищей. Однако власти Санкт-Петербурга затягивают решение вопроса с захоронением погибшего бойца на Аллее Славы, придумывая при этом некий аналог – «Аллею Доблести». В связи с этим у авторов петиции возникает вопрос: почему человек, героически отдавший жизнь за свою Родину, не может быть похоронен в соответствующем достойном месте?

«У петербургской администрации на кладбищах есть «места для захоронения военных, участников СВО». Герой из ЧВК не заслуживает того, чтобы считаться участником СВО? Например, власти других регионов готовы предоставить достойное место для погребения Меньшикова», – говорится в тексте петиции.

На фоне происходящего активисты требуют отставки губернатора Петербурга Александра Беглова и всего руководящего состава города, так как власти Северной столицы не только не исполняют свои прямые обязанности по содержанию города, но и препятствуют достойному захоронению героя специальной военной операции. Также авторы петиции обращаются к Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и президенту Российской Федерации с просьбой обратить внимание на вопиющую ситуацию с похоронами героя Меньшикова.

Комментируя ситуацию, администраторы телеграм-канала «Площадь Восстания» отметили, что мимо персоналии Беглова горожане, как обычно проходить не стали. Судя по тексту петиции, градоначальника петербуржцы также считают сопричастным к скандальной истории с захоронением героя СВО.

«И, по традиции, просьба к высоким чиновникам взять на контроль вопрос похорон Меньшикова, получившего посмертно Медаль «За Отвагу», но не получившего место на кладбище. Генпрокуратура, СК и Президент РФ одним своим вниманием к резонансным проблемам могут оказать Петербургу больше пользы, чем собственно петербургские чиновники», – пишут авторы паблика.

Ранее СМИ сообщали, что товарищи Дмитрия Меньшикова не могут добиться его захоронения на Аллее Славы в Санкт-Петербурге из-за бюрократии в профильных ведомствах Смольного и коррумпированности всей сферы похоронного бизнеса в Северной столице. По информации ряда источников, ритуальная отрасль города в последние три года фактически была монополизирована, в результате чего во всех структурах работают одни и те же компании, принадлежащие людям, связанным с губернатором Бегловым.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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