Перестановка директоров в «Метрострое Северной столицы» сорвет все планы строительства метро в Петербурге

19 декабря стало известно, что свой пост покидает директор единственного метростроительного предприятия в Санкт-Петербурге «Метрострой Северной столицы» Владимир Шмидт. Отставка смольнинского назначенца может быть связана с неэффективным управлением компании и возрастающим объемом потребляемых из бюджета города денег.

Владимир Шмидт проработал на должности директора «МССС» ровно два года – он был назначен на эту должность сразу после основания компании в декабре 2020 года. Компания за это время не построила ни одного объекта, зато постоянно фигурировала в скандалах, в том числе и федерального уровня. Между тем губернатор Александр Беглов постоянно хвалил предприятие, приписывал в своих речах несуществующие заслуги и рассказывал петербуржцам о растущих темпах строительства подземки.

Так, например, ровно год назад, в декабре 2021 года Беглов поздравил «МССС» с завершением сбойки тоннелей между станциями «Путиловской» и «Юго-Западной». Губернатор даже отмечал некий «профессионализм» компании и ее руководства. Правда, в победных реляциях все время забывали упомянуть один момент – прокладкой тоннеля занимался не «МССС», а его предшественник – «Метрострой» – компания с 80-летней историей и огромным опытом работы, которая была искусственно обанкрочена в августе того же 2021 года.

Причем обанкрочен «Метрострой» был при непосредственном участии Смольного в целом и Александра Беглова в частности. Вся история разорения крупнейшей компании неотрывно связана с чиновниками и более всего напоминает рейдерский захват. Вначале город в одностороннем порядке разрывает договор с компанией и не расплачивается с ней по уже сделанным работам, причем сумма солидная – 7 млрд рублей. Примечательно, что ровно столько же денег в том же году было вложено Смольным в уставной капитал «Метростроя Северной столицы». Как предполагают журналисты, администрация Беглова сделала такой «кульбит» только для того, чтобы иметь контрольный пакет акций «Метростроя». Когда же владельцы отец и сын Александровы не захотели отдавать предприятие, были возбуждены уголовные дела, а саму компанию искусственно обанкротили.

Примечателен тот факт, что сам Беглов даже во время последней «прямой линии» признавал тот факт, что и оборудование, и сотрудники у «МССС» те же, что были у «Метростроя». То есть, исходя из его же слов, единственное отличие – это руководство и контрольный пакет акций. Теперь же снимают и руководство – Владимира Шмидта. По данным «Фонтанки», на его место может прийти точно такой же «опытный управленец» из Москвы. Однако вряд ли это ускорит процесс строительства метрополитена, скорее наоборот.

Одной из причин отставки Шмидта называют сильно возросшие запросы компании – так, еще летом был опубликован любопытный документ – служебная записка от главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного в адрес самого Александра Беглова. В частности, там открытым текстом говорилось о том, что расходы на содержание «Метростроя Северной столицы» растут в прогрессии, а результатов от их работы нет и не предвидится в обозримом будущем. Несмотря на то, что Беглов регулярно отчитывается о строительстве станций и скорой (2024 год) сдаче в эксплуатацию, как минимум трех, фактически вся работа была выполнена предшественницей «МССС» – «Метростроем».

Велика вероятность того, что смена руководителя – как последний шанс успеть в срок. Несмотря на возрастающие денежные вливания в предприятие, отдачи нет никакой. Однако вряд ли на данном этапе эти действия помогут – скорее всего, расходы будут все также расти, а чиновники будут выдавать работу, проделанную разоренной ими же компании «Метрострой» за свою заслугу. И заслугу подконтрольного «МССС».

Непонятно только, какие объяснения будут в 2024 году, когда станции «Юго-Западная», «Горный институт» и «Путиловская» так и не будут сданы в эксплуатацию. Возможно, найдется еще один «виноватый» – это совладелец «МССС» банк «БТБ», который, как сообщают СМИ, собирается вывести свои средства из уставного капитала компании. Возможно, именно поэтому уволенного Владимира Шмидта упоминают в связи с «неэффективным взаимодействием с банком «ВТБ». Крайнего успешно нашли. Однако все прекрасно знают, где надо искать истинного виновника возросших расходов и задержек в строительстве метро – в Смольном.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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