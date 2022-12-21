Депутат Госдумы Миронов поддержал Пригожина в вопросе захоронения Меньшикова на Аллее Славы

Бизнесмен Евгений Пригожин поблагодарил депутата Госдумы Сергея Миронова за поддержку в вопросе захоронения героя спецоперации Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы. Предприниматель не оставил важные слова чиновника без внимания.

Миронов в ответ на обращение Пригожина заявил, что его позиция по поводу захоронения погибших за Родину солдат однозначная – Меньшиков должен быть предан земле на Аллее Славы в Санкт-Петербурге. Пригожин поблагодарил его за поддержку.

«Уважаемый Сергей Михайлович, спасибо за поддержку. Никогда в Вас не сомневался. С уважением, Пригожин», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Миронов уверен, что никакого другого мнения по вопросу захоронения героя ЧВК «Вагнер» Меньшикова быть не может. По этому вопросу депутат уже отправил обращение на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он попросил градоначальника пересмотреть свое решение.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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