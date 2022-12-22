Город превращается в помойку – петербуржцы о нечищеных от снега и льда улицах

В Сети появилось видео, на котором сотрудники коммунальных служб Санкт-Петербурга, осуществляя уборку тротуаров на Комендантском проспекте, перебрасывают снег на проезжую часть и к автобусным остановкам, в результате чего подходы к общественному транспорту оказываются перекрытыми. Жители Северной столицы утверждают, что аналогичная ситуация наблюдается по всему городу.

Видео опубликовали администраторы сообщества «Поребрик сити» в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечают авторы публикации, вместо того чтобы сгребать снег в одну кучу, коммунальщики решили перекинуть все с тротуара на проезжую часть, в результате чего к автобусным остановкам подойти невозможно – все затопило водой вперемешку со снегом и льдом. При этом остающиеся на обочинах снежные горы, по всей видимости, вывозить тоже никто не собирается.

Источник: сообщества «Поребрик сити» в соцсети «ВКонтакте»

В комментариях петербуржцы вынуждены признать, что аналогичная ситуация наблюдается по городу везде. Некоторые пользователи отмечают, что профильным чиновникам Смольного просто некогда заниматься решением проблем, связанных с уборкой города зимой, а губернатор Александр Беглов на фоне происходящего вновь будет отчитываться перед горожанами, озвучивая не соответствующую действительности информацию.

Горожане также напоминают, что в преддверии зимы коммунальщики показательно убирали мнимый снег и мнимые сосульки, посыпали солью и реагентами сухой асфальт, а когда действительно пришло время убирать улицы города, то не видно ни одного дворника. По мнению петербуржцев, на фоне происходящего по всему городу беспредела Культурная столица постепенно превращается в помойку.

Напомним, представители Смольного и лично губернатор Беглов неоднократно заявляли осенью о закупках новой специализированной техники, а также подтверждали нехватку работников ручного труда. Однако к наступлению зимы чиновники так и не решили проблему нехватки снегоуборочных машин и дворников, в результате чего жители Северной столицы вынуждены наблюдать повторение прошлогоднего сценария, когда город оказался в плену «снежного коллапса».

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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