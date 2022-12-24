Беглов испугался разозленных горожан на Рождественской ярмарке

Губернатор Петербурга Александр Беглов в последний момент отказался от посещения Рождественской ярмарки в центре города. Узнав, что у сцены его будет ждать толпа разгневанных горожан, градоначальник изменил планы.

По информации источника «Невского дозора», посещение праздничного маркета было в планах Беглова. К визиту губернатора готовились в КППИТ. Однако в последний момент глава Петербурга отменил визит, поскольку узнал, что у сцены его будут ожидать недовольные горожане. Побоявшись «публичной порки», Беглов отказался от поездки.

«Визиты Беглова в общественные места Петербурга публично никогда не анонсируются. Градоначальника встречают специально обученные горожане, которых изображают чиновники мелкого калибра и бюджетники. Но в этот раз о планах губернатора написали СМИ, и на ярмарку пришли обычные жители, которые хотели задать Беглову несколько вопросов. Общение с настоящими горожанами в его планы не входило, поэтому губернатор отменил посещение ярмарки, отправив вместо себя транспортного вице-губернатора Полякова», – отмечают аналитики.

По сообщениям очевидцев, вице-губернатором Кириллом Поляковым петербуржцы не заинтересовались и разошлись по своим делам.

Отметим, что Беглов избегает публичных выступлений в любом формате. Даже недавняя «прямая линия» транслировалась в записи, что было ясно по словам губернатора о работе в студии на протяжении двух часов, хотя эфир тогда длился всего 50 минут. Из-за оговорки вещание пришлось остановить. Оно возобновилось только спустя несколько часов, однако на ведущей «прямой линии» уже был другой макияж, а свет был выставлен по-другому.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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