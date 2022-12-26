В Петродворцовом районе Петербурга могут аннулировать итоги тендеров на школьное питание из-за «ошибки» чиновников

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заблокировала тендеры общей стоимостью порядка 350 млн рублей на организацию питания в местных школах. По итогам торгов победителем был признан частный комбинат «Кавалер», однако решение закупочной комиссии оспаривает государственный «Комбинат социального питания Красносельского района». По словам представителей госкомбината, комиссия намеренно занизила оценку заявки, потребовав документы, не предусмотренные условиями тендера.

Оценка заявок на участие в тендерах на организацию школьного питания складывается из двух составляющих – цены и качества. С января 2022 года эта оценка на 60% зависит от качественных критериев и на 40% от ценовых.

Ключевым качественным критерием на торгах в Петродворцовом районе стало требование предоставить документацию оборудования и машин, которые будут использоваться при приготовлении пищи для детей. «КСП Красносельского района» не предоставил данные документы в полном объеме, в результате чего получил 0 баллов за качественные критерии и лишился шанса на победу в торгах.

Однако представители комбината в своем обращении в ФАС отметили один важный нюанс. В конкурсной документации прямо указано, что затребованные документы предоставляются в том случае, если приготовление пищи производится на оборудовании исполнителя.

«В случае если в соответствии с описанием объекта закупки приготовление блюд (изделий) осуществляется на пищеблоке исполнителя», – гласит условие к требованию из конкурсной документации.

То есть, если комбинат готовит еду в собственных цехах, а затем развозит ее по школам. Но школы Петродворцового района оснащены собственными полноценными пищеблоками с оборудованием, и оператор питания использует его для приготовления пищи. Учитывая, что закупочная комиссия состоит из руководителей школ Петродворцового района и чиновников районного комитета по образованию, то крайне маловероятно, что они могли не знать о данном нюансе, а значит есть вероятность, что они намеренно могли сделать победу госкомбината невозможной. Если ФАС признает обращение «КСП Красносельского района обоснованным», итоги торгов могут быть аннулированы.

Победивший на торгах частный комбинат «Кавалер» ранее уже неоднократно получал контракты со школами Петродворцового района. Помогала ему в этом компания «Серна», обслуживающая школы Выборгского и Калининского районов. Эти фирмы неоднократно принимали совместное участие в торгах, но всегда подавали ценовые предложения таким образом, чтобы уступать контракты в «родных» районах. Так, ценовое предложение «Серны» в Петродворцовом районе всегда было на 1-2% хуже предложения «Кавалера», и наоборот, когда торги шли в Выборгском районе. В 2021 году такими систематическими совпадениями заинтересовались сотрудники ФАС, но итоги их расследования не озвучивались.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»