В Петербурге пьяный водитель возил на крыше машины каршеринга труп сбитого им мужчины

В Санкт-Петербурге пьяный водитель сбил человека и даже не заметил этого, а затем разъезжал по городу с трупом на крыше. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел накануне в северной столице. В полицию позвонил прохожий и рассказал, что увидел на крыше автомобиля каршеринга мужчину, не подающего признаков жизни. Прибывшие на место правоохранители действительно обнаружили труп.

Судя по виду машины, она недавно побывала в аварии. Виновника ДТП установили, но оказалось, что он ничего не помнит.

На допросе подозреваемый рассказал, что выпил на корпоративе алкоголь и повез коллегу домой на арендованном автомобиле. Когда приехал к своему дому, то увидел на крыше тело и хотел сообщить об этом, но уснул на скамейке возле дома.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»