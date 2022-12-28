В летевшем из Санкт-Петербурга самолете собака загрызла кошку

В самолете, следовавшем из Санкт-Петербурга в Калининград, собака сломала переноску и загрызла кошку. В авиакомпании заявили, что клетка пса была ненадежной. В свою очередь владелец погибшего животного собирается пожаловаться в прокуратуру.

Немецкого охотничьего терьера, свободно разгуливающего по багажному отсеку самолета, заметили работники аэропорта в Калининграде. Было установлено, что пес сам выбрался из своей переноски. В другой переноске обнаружили мертвого кота.

В авиакомпании заверили, что при погрузке в Пулково визуального контакта между кошкой и собакой не было. При этом выполнялась проверка переносок и их последующее закрепление в самолете, повреждений на тот момент не выявили.

Владелец кошки намерен обратиться в прокуратуру, а также написать обращение в администрацию Пулково.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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