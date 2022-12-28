Фонд «Победа» не делится результатами работы по восстановлению Мариуполя с общественностью и жертвователями

Организованный Смольным фонд «Победа» фактически «скрывает» информацию о работе организации от жителей Петербурга и жертвователей. Фонд был создан для помощи мобилизованным и восстановления города-побратима Северной столицы Мариуполя по решению губернатора Александра Беглова.

С момента реорганизации фонда «Победа» прошло уже более шести месяцев. На его сайте до сих пор нет отчетов о проделанной работе, сборе денег и иной информации, которая могла бы держать жертвователей в курсе того, на что все-таки идут выделяемые ими средства.

Журналисты уже пытались выяснить, как работает фонд. Они обращались к руководству организации с вопросами о том, как обстоят дела со сбором средств, помогают ли частные предприниматели и представители крупного бизнеса. СМИ также пытались выяснить, что уже удалось закупить для мобилизованных.

В «Победе» не дали ответов ни в письменной, ни в устной форме. Представитель фонда Наталья Грохольская обещала СМИ ответить на вопросы. Спустя несколько дней она предложила журналистам изучить информацию на сайте «Победы».

Смольный и фонд неоднократно критиковались общественностью и экспертами из-за невозможности отследить, как «Победа» распределяет получаемые деньги. Например, в одном из случаев контракты на обеспечение мобилизованных получила компания, которая выступала в качестве спонсора губернаторских выборов Александра Беглова.

Напомним, в ноябре 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Ивана Орынчука. Под арест помещена и его сестра Оксана Орынчук. Официально дело связано с реставрацией Кремля. При этом одна из компаний Орынчука занимается восстановлением Мариуполя, а средства на это она получала напрямую из фонда «Победа».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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