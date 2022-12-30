В Ленобласти женщина обнаружила в своем сарае останки человека

В Ленинградской области жительница обнаружили в хозпостройке человеческие останки. Следователи выясняют детали произошедшего.

Страшную находку сделала женщина в СНТ «Ольховское». В сарае она обнаружила фрагмент черепа и голеностопа человека и сразу обратилась в полицию.

На место прибыли следователи, которые изъяли останки и направили их в Кировск для проведения судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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