В Ленобласти женщина обнаружила в своем сарае останки человека

В Ленинградской области жительница обнаружили в хозпостройке человеческие останки. Следователи выясняют детали произошедшего.
Страшную находку сделала женщина в СНТ «Ольховское». В сарае она обнаружила фрагмент черепа и голеностопа человека и сразу обратилась в полицию.
На место прибыли следователи, которые изъяли останки и направили их в Кировск для проведения судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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