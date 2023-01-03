Строительство новой школы в Московском районе Петербурга под угрозой срыва из-за непродуманной инвестиционной политики Смольного

Более, чем за полгода на углу Среднерогатской улицы и улицей Федора Котанова в Московском районе Санкт-Петербурга инвесторы сумели возвести только строительный забор.

20 июня минувшего года пресс-служба Смольного торжественно объявила о выдаче разрешения на строительство новой четырехэтажной школы в Московском районе на углу улиц Среднерогатской и Федора Котанова. Помимо всего прочего, сообщалось, что здание общеобразовательного учреждения будет возведено за счет инвесторов с последующей передачей на городской баланс безвозмездно. За это время подрядчик вывез со строительной площадки грунт, поставил строительный забор и… всё.

Сегодня горожане могут наблюдать на месте будущей школы очередной пустырь, работ никаких на месте не ведется. Примечателен тут еще тот факт, что ранее в 2022 году губернатор Александр Беглов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о том, что городские власти обязали инвесторов самостоятельно строить инфраструктурные объекты якобы за собственный счет – школы, детские сады, поликлиники… Все это подавалось, как своеобразное «ноу-хау» Смольного. По факту же система постоянно «сбоит» – непостроенная школа в Московском районе тому ярчайший пример.

Однако ситуацией со строительством школы в конкретном случае были обеспокоены сами жители района, которые сообщили, что в конце декабря они посетили главу Комитета по строительству города Игоря Креславского. Он и рассказал, что один из инвесторов не выполняет свои обязательства, потому что попросту нет необходимых средств для строительства школы. При этом Креславский уверяет, что недостающего инвестора якобы ищут.

Ранее, 30 сентября 2022 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, отвечающий за строительную сферу, обещал встретиться с застройщиками по поводу сроков и финансирования строительства, однако, очевидно, что на начало 2023 года вопрос с недостающим инвестором так и не решен.

Вся эта ситуация заинтересовала надзорные органы – пару недель назад на пустыре, который грозится стать будущей школой, проводилась прокурорская проверка. В следующий раз работники прокуратуры должны явиться в феврале, причем независимо от них туда должны явиться и представители Госстройнадзора.

Подрядчик работ уверяет, что активные работы начнутся сразу же после новогодних праздников 9-10 января, а в феврале должен быть готов котлован. Жители же района тем временем отправили несколько жалоб, в том числе в администрацию губернатора города Александра Беглова.

Нужно напомнить, что в прошлом году выяснилось – одна из компаний главы Комитета по строительству Игоря Креславского «Балтинвестстрой» преумножила свой доход и выручку за счет государственных контрактов, которая получила от связанного с комитетом Фонда капитального строительства и реконструкции. С 2020 года «Балтинвестстрой» получил контрактов на общую сумму свыше 4,7 миллиарда рублей. Именно в начале 2020 года Александр Беглов неожиданно для многих назначил Креславского главой комитета. Имеет ли право чиновник такого уровня совмещать работу с коммерческой деятельностью – вопрос открытый.

Однако самый крупный скандал, связанный с главой Комитета по строительству города – это госзакупка на реконструкцию здания театра «Мюзик Холл» за рекордные 9,5 миллиарда рублей. СМИ отмечают, что закупка могла пройти с нарушениями, а итоговое решение отдать реконструкцию компании ПСБ «Жилстрой» осталось за людьми из Комитета по строительству, тогда как представители Комитета по государственному заказу были против. В завершение 2022 года сотрудниками Следственного Комитета РФ начата проверка по возможным нарушениям при проведении конкурса госзакупки.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2023, РИА «Новый День»