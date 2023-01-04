В первые дни 2023 года петербуржцы столкнулись с горами неубранного мусора во дворах

В первые дни 2023 года многие жители Северной столицы, как и год назад, столкнулись с горами не вывезенного мусора на придомовых контейнерных площадках. По прошествии более чем 12 месяцев после начала реализации в Санкт-Петербурге реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ответственная компания «Невский экологический оператор» (НЭО) все так же не справляется со своими обязанностями. При попустительстве со стороны администрации губернатора Александра Беглова даже в историческом центре города дворы фактически превратились в свалки, о чем сообщает один из местных Telegram-каналов.

«В центре города не справляются с вывозом мусора», – отмечает автор поста, прикрепив в качестве подтверждения фотографию одного из петербургских дворов.

Тот факт, что системная проблема остается нерешенной городскими властями, наглядно подтверждают более шести сотен необработанных обращений граждан касательно неудовлетворительного санитарно-технического состояния контейнерных площадок на портале «Наш Санкт-Петербург». Причем многие жалобы были оставлены еще в середине декабря, но так и не были рассмотрены профильными ведомствами Смольного. На интерактивной карте сервиса видно, что антисанитария царит во дворах во всех без исключения районах мегаполиса.

Так, петербуржец Тихон Г., проживающий в доме № 8, литера А, на Школьной улице в Приморском районе, пожаловался на несоблюдение региональным оператором НЭО и его подрядчиками графика вывоза ТКО с территории придомовой контейнерной площадки. На приложенном к заявке фото видно, что мусорные баки заполнены доверху.

«Нарушение графика вывоза ТКО», – говорится в его обращении.

Об аналогичной проблеме сообщил житель дома № 10, строение 1, по Чарушинской улице в Красногвардейском районе Петербурга.

«Не вывозится мусор с контейнерной площадки», – отметил Александр С., в своем обращении на портале «Наш Санкт-Петербург».

«Много разбросанного мусора на контейнерной площадке», – пожаловался представителям Смольного Николай М., проживающий в доме № 18, литера А, на Торжсковской улице в Приморском районе.

«Санитарное состояние контейнерной площадки. Не убирается мелкий бытовой мусор, крупногабаритный мусор, который складывают где хотят и как хотят», – написала на портале правительства Санкт-Петербурга жительница дома № 15, корпус 4, литера А, на улице Полоцкая в поселке Шушары в составе Пушкинского района.

Это лишь небольшая часть обращений, оставленных горожанами на портале «Наш Санкт-Петербург» за несколько дней 2023 года. Еще сотни аналогичных не были рассмотрены местными чиновниками с минувшего года. Напомним, после начала реализации командой губернатора Александра Беглова так называемой мусорной реформы на фоне антисанитарии на контейнерных площадках в городе в разы увеличилась популяция крыс и мышей, переносящих опасные инфекционные заболевания. Несмотря на очевидные трудности в работе регоператора НЭО, городские власти фактически ничего не предпринимают для устранения серьезной проблемы, из-за чего «культурная столица» России постепенно превращается в большую свалку.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2023, РИА «Новый День»