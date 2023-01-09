Как в Смольном «используют» ветеранов и блокадников для получения медиа-очков. Помогает пожилым только Бастрыкин

В январе 2023 года Петербург отметит знаменательную дату – 80-тилетие со дня прорыва блокады Ленинграда. Однако местные власти вспоминают об уважаемых жителях города, блокадниках, лишь в преддверии тематических праздников, причем явно для «личного пиара», тогда как в остальное время их проблемы остаются не самыми актуальными для Смольного. Реальная помощь многим горожанам приходит только после вмешательства следственного комитета РФ и его главы Александра Бастрыкина, пишут СМИ.

Последняя надежда

В конце прошлого года была начата проверка нарушения прав жителя блокадного Ленинграда Бориса Королькова, который на протяжении двадцати лет не мог добиться от местных властей ремонта прохудившейся крыши. В результате он был вынужден фактически жить в коридоре, так как его комната регулярно затапливалась во время дождей и таяния снега и льда в зимнее время.

Все попытки обратиться за помощью к местным властям заканчивались ничем – чиновники много лет игнорировали проблемы ветерана труда. Только внимание со стороны главы СК РФ Александра Бастрыкина помогло сдвинуть дело с мертвой точки.

Игнорирование проблем ветеранов, блокадников и пожилых людей в Петербурге стало системным. Наплевательское отношение к многоуважаемым людям прослеживается даже, казалось бы, в мелочах. Так, например, СМИ сообщали о жительнице блокадного Ленинграда, которой власти из-за бюрократических проволочек и архивных ошибок отказывали в получении памятного знака. Чиновники не проявляли должного внимания к проблеме петербурженки, пережившей ужасы войны, до момента, когда в дело не вмешался лично Бастрыкин, поручивший в кратчайшие сроки разобраться с ошибками и предоставить блокаднице памятный знак.

Другой случай вопиющего безразличия Смольного в отношении 73-летней Марины Борисовны, ветерана труда, потряс петербуржцев в прошлом году. Женщина проживала в нечеловеческих условиях, в аварийной постройке 1917 года, где отсутствовали элементарные удобства в виде горячего водоснабжения. На запросы о необходимости расселения пенсионерки из условий ветхости и антисанитарии в Смольном отвечали, что повлиять на скорость движения очереди они не в силах. На проблему также обратил внимание Бастрыкин.

Кстати, кроме проблем с ветеранами глава СК не раз помогал другим социально незащищенным петербуржцам, фактически став символом «последней надежды». Например, уже в начале января он отреагировал на обращение местной жительницы, пожаловавшейся на отсутствие доступной среды для инвалидов, поручив провести проверку по данным фактам. Сообщалось, что маломобильные граждане, в том числе – ветераны и пожилые люди, вынуждены были передвигаться на инвалидных колясках прямо по проезжей части, не имея альтернативных вариантов подъезда к жилью.

Пиар без совести и чести

В то же время журналисты неоднократно отмечали, что Смольный вспоминает о ветеранах и блокадниках лишь перед памятными датами и, судя по всему, исключительно ради собственного пиара. Так, например, они отметили, что поздравление спикера ЗакСа Александра Бельского со 100-летием председателя Совета Ленинградской армии народного ополчения Екатерины Ивановны Тутуровой выглядело лицемерно на фоне огромного количества нерешенных проблем ветеранов и игнорирования их потребностей.

Кроме того, отмечалось, что накануне празднования Праздника Победы 9 мая 2022 года чиновники «вспомнили» о ветеранах только один раз, организуя различные акции, тогда как весь снегоуборочный сезон 2021/2022 пожилые люди подвергались повышенному риску травмироваться из-за неудовлетворительного качества снегоуборки и превентивных мер по борьбе с гололедицей в городе.

Особенно кощунственно медийные акции Смольного выглядят на фоне смерти 80-ти летнего блокадника Алексея Матикайнена, который так и не дождался положенной по закону жилплощади. На жилищный учет его поставили лишь в 2021 году, обозначив время ожидания порядка 40 лет. Чиновники не вошли в положение заслуженного петербуржца.

При этом самыми громкими в медийном плане акциями «пиара» на теме ветеранов и блокадников известен градоначальник Петербурга Александр Беглов.

Так, губернатор в ноябре прошлого года встретился с приглашенными в Петербург из Карелии ветеранами. «Связанные» со СМИ и ТГ-каналы широко освещали чаепитие с Бегловым. В то же время на проживающих в нечеловеческих условиях петербургских ветеранов внимания градоначальник внимания предпочел не обращать, отмечали журналисты.

Не менее помпезно выглядело и личное посещение Бегловым старейшего преподавателя Северной столицы, блокадницы Надежды Строгановой , и вручение ей ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Журналисты и петербуржцы негативно отнеслись к попытке набрать «медийные очки» разовой акцией на фоне общего коллапса в сфере поддержки ветеранов.

На фоне громких заявлений Смольного под очередные памятные даты о «поддержке» уважаемых петербуржцев чиновники сокращают финансирование фондов, помогающих пенсионерам и ветеранам. В 2021 году бюджетную помощь получили лишь 32 социально-ориентированных НКО из 78, тогда как годом раньше такую помощь оказали 354 организациям, занимающимся помощью ветеранам.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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