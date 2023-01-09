Православная епархия оспорила решение Арбитражного суда Петербурга по Конюшенному ведомству

Православная епархия храма Спаса Нерукотворного образа намерена оспорить решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области касательно одного из зданий – Конюшенного ведомства, которое городские власти обещали передать для размещения воскресной школы. В конце минувшего года судебная инстанция отказала в удовлетворении иска епархии в пользу Смольного и компании, владельцем которой является давний «друг» петербургского градоначальника Александра Беглова – Год Нисанов.

Судебные разбирательства вокруг Конюшенного ведомства продолжаются уже более десяти лет (с 2010 года) и, судя по всему, завершение споров по историческому зданию, которое является объектом культурного наследия (ОКН), не предвидится в ближайшей перспективе. Так, летом минувшего года епархия храма, расположенного на Конюшенной площади в Петербурге, подала иск в Арбитражный суд с требованием аннулировать торги по передаче ОКН в аренду компании ООО «Бахчасарай», которую СМИ связывают с азербайджанским миллиардером Годом Нисановым.

Поводом для обращения в суд стало обещание администрации Северной столицы передать одно из зданий Конюшенного ведомства Православной епархии храма Спаса Нерукотворного образа. Предметом оспаривания является площадь порядка 2 тысяч квадратных метров под воскресную школу, которую в Комитете имущественных отношений (КИО) Петербурга пообещали церкви.

В середине декабря Арбитражный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск и отказал епархии в заявленных требованиях, приняв сторону Смольного и ООО «Бахчасарай». Как отмечали информационные источники, еще в 2016 году КИО разделил объект на два вторичных: небольшой под названием «храм» с площадью порядка 1,7 тысячи квадратных метров, а также второй с намного большей площадью (13,5 тысячи квадратных метров), часть которого должна была перейти епархии. В мае 2022 года территория ОКН фактически была продана с торгов компании, аффилированной с «другом» губернатора Беглова бизнесменом Годом Нисановым.

Несмотря на всю сложность ситуации с разбирательствами вокруг Конюшенного ведомства, финальная точка в судебном споре еще не поставлена. Епархия 28 декабря подала апелляционную жалобу в установленный срок, пока решение суда не вступило в законную силу.

СМИ ранее отмечали, что организацией ООО «Бахчасарай», выигравшей право на аренду Конюшенного ведомства по программе «Рубль за метр», может владеть Ольга Кудряшова – дочь губернатора Александра Беглова. Таким образом судьба старейшего здания в городе на Неве и ОКН во многом переплетается с бизнес-интересами семьи петербургского градоначальника.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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