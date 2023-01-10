В Петербурге во время ремонта трубы нашли человеческий череп

В Санкт-Петербурге при проведении земляных работ обнаружили части скелета человека. Следственные органы начали проверку.

Как сообщили в региональном управлении СКР, рабочие устраняли последствия прорыва трубы во дворе одного из домов по улице Средней Подъяческой. При проведении земляных работ были обнаружены костные останки, которые отправили на судебно-медицинское исследование.

Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, рабочие обнаружили человеческий череп с отверстием на глубине около 1,5 метров. Его заметили после того, как экскаватор вырыл котлован.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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