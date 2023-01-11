Для обеспечения интересов элиты в промзоне «Горская» Смольному придется платить за аренду береговой зоны частной компании

Часть земель промзоны «Горская» будет выкуплена стивидорной компанией из городского бюджета. Таково решение суда. Причем эти земли – значительная часть береговой линии и теперь для реализации собственных проектов Смольному придется платить за аренду территории частникам. Это обстоятельство, конечно же, не помешает проектам строительства элитного поселка «для своих» «Клуб-19».

Стивидорная компания «АО «Трест механизации строительных работ» в ближайшее время выкупит у Смольного прибрежную зону промзоны «Горская» вблизи Сестрорецка. Холдинг фактически обязал чиновников продать участок земли площадью около 7 Га по суду и, как сообщает «Деловой Петербург», решение уже вступило в силу.

Приблизительная стоимость объектов – 155 млн рублей, и город обязан их продать. Дело в том, что «ТМСР» арендует причальные сооружения аж с 1994 года – бизнес компании строится на предоставлении стивидорных услуг по перевалке цемента, нефтепродуктов, песка, щебня, угля, металла, древесины и складированию материалов именно в районе арендованных участков в промзоне «Горская. В 2021 году «ТМСР» решили выкупить причал и земли под ним по праву преимущества, но чиновники Смольного отказали. Тогда представители компании обратились в суд и выиграли его. Как уже сказано выше, решение уже вступило в силу.

Примечательно в этой истории то, что несколько лет подряд Смольный показывает городу проекты по реновации этой территории с обязательным использованием именно береговой зоны. Последний проект, который утвердил на ПМЭФ-2022 лично Александр Беглов – это строительство яхт-клуба. Несмотря на то, что проект был обозначен рамочно, сама суть яхт-клуба подразумевает то, что использована будет именно прибрежная территория. Правда, как уже неоднократно писали СМИ, само заявление о строительстве какого-либо туристического кластера на территории бывшей промзоны «Горская» – ничто иное, как прикрытие для другого проекта под названием «Клуб 19».

«Клуб 19» – неофициальное название некой группы петербургской элиты – политиков и бизнесменов. Именно на месте промзоны «Горская» планировалось строительство элитного закрытого поселка на 18 коттеджей и 1 резиденцию с теннисными кортами, бассейнами, отдельным рестораном и собственным яхт-клубом со стоянкой. Причем от планов этих никто не отказывается – земли выкупаются у города частниками и за них из городского бюджета будут платить аренду. Фактически сегодня получается так, что частная компания и городская власть поменялась местами – кто кому платит за размещение на землях, однако разница в том, что город будет, естественно, платить из бюджета, то есть карманов налогоплательщиков частникам для того, чтобы обеспечить комфортные условия для других частников.

Причем история со стивидорами «ТМСР» не единственная. Чуть раньше компания ООО «Евро-Финанс», которая имела ряд построек на участке Горской точно также, через суд добилась предварительного согласования предоставления земельного участка компании

На фоне этого отмечали два возможных варианта развития ситуации. Первый – после получения разрешения ООО «Горская» сможет брать в аренду земельные участки «Евро-Финанса», а деньги будут уходить через офшор «LEBRIDZHA LIMITED», который зарегистрирован по адресу: г.Белиз-сити, Белиз, Центральная Америка. Именно эта офшорная компания и является учредителем «Евро-Финанса». Помимо того, не исключался тот факт, что ООО «Горская» для реализации проекта элитного «Клуба 19» войдет в состав учредителей «Евро-Финанса», тогда деньги все равно будут уходить в компанию, зарегистрированную в Белизе.

Точно такую же схему могут провернуть и с продажей причальной зоны стивидорам, существующим в «Горской» с 1994 года.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»