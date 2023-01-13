«Компания Балтфуд» оштрафована на 6 миллионов рублей за картельный сговор на рынке школьного питания Петербурга

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел иск поставщика социального питания «Компанию Балтфуд» к Федеральной антимонопольной службе. Представители поставщика просили снизить размер штрафа за картельный сговор в связи с якобы тяжёлым финансовым положением. Суд встал на строну компании и снизил размер штрафа вдвое – с 12 миллионов рублей до 6 миллионов.

Весной 2020 года Федеральная антимонопольная служба раскрыла картельный сговор между предприятиями «ТЗБ», «Вкус», «Сендо» и «Компания Балтфуд». Целью сговора было распределение между собой госконтрактов на соцпитания в образовательных учреждениях Петербурга, и поддержание на них максимально выгодных цен для компаний.

За это грубое нарушение ФАС оштрафовала «Компанию Балтфуд» на 12 миллионов рублей. Но в суде представители компании заявили о сложном финансовом положении предприятия и потребовали снижения штрафа. В итоге суд распорядился уменьшить штраф до 6 миллионов рублей.

Можно ожидать, что решение Арбитражного суда будет успешно обжаловано ФАС в вышестоящей инстанции. Ранее аналогичные иски к атимонопольщикам выдвигал один из крупнейших петербургских частных операторов школьного питания «Фирма Флоридан». Она дважды пыталась снизить размер штрафов за картельные сговоры ссылаясь на тяжёлое финансовое положение. Но оба дела в итоге завершились в пользу ФАС, а «Фирма Флоридан» была оштрафована в общей сложности на 120 миллионов рублей.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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