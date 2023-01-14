«Качество и результат никого не волнует»: депутат Фаттуш раскритиковала уборку Петербурга

Муниципальный депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш раскритиковала коммунальные службы Санкт-Петербурга за некачественную уборку улиц города от снега и наледи. Она также указала на критическую нехватку дворников.

В Петербурге с начала первых снегопадов фиксируются серьезные проблемы с уборкой города. Коммунальные службы не справляются с работой, а петербуржцы продолжают заваливать администрацию губернатора Александра Беглова жалобами. Однако чиновники только обещают решить проблему, а на деле лишь шлют горожанам отписки.

Ольга Фаттуш, комментируя сложившуюся ситуацию, заявила, что качество уборки тротуаров оставляет желать лучшего и указала на нехватку дворников.

«Могу сказать, что в Василеостровском и Петроградском районах у автомагистрали широкие улицы чистятся хорошо, но то, что поливается реагентами и эта жижа, это плохо. В принципе сухого асфальта не бывает никогда, только если подморозит, то это есть. Качество уборки тротуаров оставляет желать лучшего, потому что я практически не вижу дворников», – заявила Фаттуш.

Муниципальный депутат недоумевает, почему коммунальные службы после того, как обработают тротуары от гололеда при помощи песка и соли, проезжают по улицам на тракторе и сметают всю смесь.

«И, допустим, какая глупость сначала посыпать песчано-соляной смесью и через 15 минут едет трактор со щеткой и все это свежепосыпанное сметает по сторонам – это что я все время наблюдаю на улице Опочинина в Василеостровском районе. А деньги у нас уходят, то есть мы оплатили товарища, который рассыпает все это ездит, через 20 минут едет трактор все это насыпанное сметает», – подчеркнула Фаттуш.

В заключение муниципальный депутат добавила, что качество и результат уборки улиц никого не волнуют, главное – получить деньги.

«Но качество и результат никого не волнует, потому что в ГУДП главное получить свои деньги. Эти получили за работу, насыпали, эти получили, потому что почистили. И в итоге мы что получаем? Ту же голимую наледь, потому что не успело это все подействовать», – подытожила Фаттуш.

Напомним, недавно актер театра Магиленич раскритиковал уборку Петербурга и дал неудовлетворительную оценку работе коммунальных служб.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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