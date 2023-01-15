«Сапоги мокрые, весь грязный» – депутат Фаттуш возмущена огромными лужами на пешеходных переходах в Петербурге

Муниципальный депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш возмущена некачественной уборкой улиц Санкт-Петербурга зимой, обратив внимание на непродуманную конструкцию ливневых канализаций, в связи с чем во время оттепелей у пешеходных переходов образуются огромные лужи, обойти которые невозможно.

В беседе с корреспондентом РИА «Новый День», мундеп прокомментировала ситуацию с уборкой города в зимний период. По ее мнению, серьезные проблемы для петербуржцев вызывают непродуманные ливневки, из-за чего во время потеплений у пешеходных переходов скапливается вода. Особенно тяжело в таких условиях приходится жительницам Северной столицы с колясками.

«Очень меня возмущает, почему у нас не отработана и не сконструирована хорошо ливневка, потому что даже там, где сделаны переходы для пешеходов с занижением бордюрного камня, когда идут мамочки с колясками, там никогда нет ливневки. Стоят огромные лужи у пешеходных переходов и это место невозможно обойти. А там, где можно обойти, там уже брустер получился из 50 сантиметрового снега. Вот это у меня в голове не укладывается – как это можно так конструировать, что здесь занижение, будет стоять лужа, люди не могут перейти, сапоги у тебя мокрые, весь забрызганный, грязный», – заявила Ольга Фаттуш.

Депутат также подчеркнула, что очень редко можно увидеть людей, которые занимаются уборкой таких участков. Сегодня, по словам Фаттуш, «все отдано какой-то механизированной уборке», а раньше в городе работали дворники, которые расчищали дорожки и даже обходились без соли, что позволяло спокойно выйти из подъезда, например.

«Меня вот больше устраивало, когда есть метр шириной дорожка, но зато это качественно, это всегда убрано, чем вот такая грязь, засыпанные лужи. И я не понимаю, почему после белого выпавшего снега у нас потом чернь везде, чернота – и на тротуарах, и дорогах. Такое чувство, что у нас в городе нет асфальта. И что это за жижа такая? Я недовольна», – подчеркнула Фаттуш.

Напомним, как писали СМИ, после наступления оттепели улицы Санкт-Петербурга «захватили» гололед и лужи, а система ливневых канализаций не справляются с повышенной нагрузкой. Стоит отметить, что губернатор Александр Беглов еще в 2019 году обещал решить проблему и провести модернизацию городских ливневок, однако данное обещание, как и многие другие, так и не было выполнено.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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