На новый срок рассчитывать будет сложно. Чем грозит Беглову «патриотический рейтинг губернаторов»?

«Патриотический рейтинг» глав российских регионов может негативно отразиться на политических позициях губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на фоне череды нарушений и скандалов в рамках частичной мобилизации. По информации ряда источников, аналитическим центрам при Администрации президента РФ поручено тщательно изучить страницы губернаторов в социальных сетях, а также решения властей субъектов о помощи мобилизованным и добровольцам в рамках специальной военной операции.

Как сообщают источники, исходя из этих данных будет создан так называемый «патриотический рейтинг губернаторов», на основе которого тех руководителей, кто недостаточно освещает связанные с СВО вопросы и не оказывает всей необходимой поддержки мобилизованным гражданам, ждет наказание, а на новый срок таким губернаторам рассчитывать будет сложно. Не исключено, что публиковать при этом рейтинг не будут, оставив его в формате «для служебного пользования».

В связи с этим в довольно спорном положении может оказаться губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. СМИ неоднократно писали о многочисленных проблемах и нарушениях, имевших место во время проведения мероприятий по частичной мобилизации в Северной столице. Так, известны случаи, когда городские военкоматы призывали на военную службу людей, не подходящих по состоянию здоровья, и даже инвалидов. На мужчин устраивались настоящие «облавы» у парадных жилых домов, а во время посещения военкоматов петербуржцам отказывали в проведении медицинского осмотра. Фактически вся мобилизационная кампания в Петербурге сопровождалась чередой громких скандалов, ответственность за которые в экспертном сообществе возлагали непосредственно на губернатора Беглова как председателя городской комиссии по частичной мобилизации.

Сообщалось также и о проблемах, с которыми пришлось столкнуться и семьям мобилизованных петербуржцев. В социальных сетях фиксировалось множество жалоб на невозможность получить обещанные Смольным губернаторские выплаты в размере 100 тысяч рублей призванным по повестке и 300 тысяч – добровольцам. В общей сложности, как сообщали СМИ, количество оставшихся без единовременных выплат петербуржцев превысило тысячу человек. В связи с этим мобилизованные из Петербурга планировали обратиться к президенту Владимиру Путину, а некоторые жители Северной столицы – в московскую прокуратуру с заявлением непосредственно на губернатора Беглова.

При этом петербургский градоначальник не упускал возможности использовать патриотическую повестку в целях личного пиара, устраивая показательные посещения военкоматов и войсковых частей с мобилизованными. Зачастую в связи с тем, что призванные граждане либо критиковали главу региона, либо отказывались с ним общаться на камеру, пресс-служба Смольного использовала мобилизованных в качестве «красивого фона» для очередного сюжета с участием губернатора.

Большое количество вопросов вызвала и предложенная Бегловым инициатива кратного увеличения резервного фонда Санкт-Петербурга якобы в связи с дополнительными расходами на нужды мобилизованных и добровольцев. Однако, согласно проведенным ранее подсчетам, общий объем расходов с учетом максимально возможных затрат в 2022 году мог составить лишь порядка 15% от резервного фонда Петербурга. При этом даже представители Законодательного собрания не могли получить отчет Смольного о том, куда и на что именно направляются деньги фонда в рамках этой статьи расходов.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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