Обещанный Бегловым заказник «Левашовский» рискует повторить судьбу «Сестрорецких дюн»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о создании заказника «Левашовский». Однако анонсированный градоначальником проект рискует повторить судьбу печально известных «Сестрорецких дюн».

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов в вечернем радиообращении к жителям города рассказал о решении Смольного создать заказник «Левашовский». Градоначальник подчеркивает, что новый заказник защитит зеленый пояс Курортного и Выборгского районов и станет крупнейшим, расположенным в городской черте. При этом его создание увеличит площадь особо охраняемых природных объектов (ООПТ) в полтора раза – до 9 тысяч гектаров.

Ранее многие эксперты выразили опасение относительно ситуации с охраняемыми зонами. Так, экоактивист Анна Шушпанова рассказала о проблемах с созданием «Сестрорецких дюн». Изначально Дюны должны были включать 683 гектара, однако в заказник войдут лишь 53 гектара из первоначально обследованной территории. В результате из 16 видов растений и животных, включенных в Красную книгу, под охраной останется лишь один. При этом границы «Сестрорецких дюн» с 2017 года пересматривались неоднократно. За пять минувших лет его предполагаемая площадь уменьшилась более, чем в шесть раз.

Шушпанова выражала уверенность, что территория, которая была исключена из заказника, будет отдана под застройку, как это ранее произошло с бывшим лесопарком Гагарка в Сестрорецке. При этом реакция на обращения неравнодушных активистов и жителей города со стороны администрации губернатора Александра Беглова практически отсутствует, несмотря на скандалы и конфликты между чиновниками, застройщиками и жителями Курортного района.

Таким образом нельзя исключать, что заказник «Левашовский» в конечном итоге также уменьшится в несколько раз, а его создание может растянуться на много лет, как это произошло с «Сестрорецкими дюнами».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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