Скандалы вместо IT-деревни: промзона в Горской стала камнем преткновения для чиновников и бизнеса Бывшую стройплощадку не раз собирались застроить чем-то полезным, но пока безуспешно

Едва появившаяся надежда на превращение промзоны «Горская» в крупнейшее пространство для бизнеса и туризма стремительно тает. Одну концепцию развития территории сменяет другая. Инвесторы судятся с городскими властями. А местные жители по-прежнему жалуются на стихийные свалки.

Со времени проведения Петербургского международного экономического форума-2022, на котором Смольный подписал соглашение с СПб РСО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» на создание в «Горской» туристического кластера прошло около полугода. Известно, что исполнитель заявил на проектирование развлекательные объекты, такие как яхт-клуб, парк развлечений и академия тенниса. Однако, учитывая многолетнюю историю попыток взять «Горскую» в оборот, уверенности в успехе проекта у экспертов нет.

Строительная площадка в районе Лисьего Носа появилась в 1980-х годах, здесь работали бетонный завод, арматурное хозяйство, причальные сооружения, склады для стройматериалов, крановое хозяйство и многое другое. Все это обслуживало нужды строящейся Дамбы, а по завершении строительства постепенно пришло в упадок. Однако с открытием сквозного автомобильного сообщения территория стала привлекательной для развития.

В 2019 году петербургский комитет имущественных отношений и Росимущество схлестнулись за привлекательные земельные участки. Согласно договоренности по завершении строительства все стройхоз-сооружения полагалось демонтировать. Ответственность за очистку и рекультивацию территорий городские структуры собирались возложить на ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности». По примерным расчетам на эти нужды необходимо было от 300 млн рублей до миллиарда.

Годом ранее город выбрал исполнителя для разработки концепции и коммерческой модели редевелопмента «Горской». Тогда и была анонсирована идея превратить промзону в рекреационный кластер с музеем, яхт-клубом, дайвинг-центром и многим другим. Однако до практики дело не дошло.

В 2021 году с грандиозной задумки «сдули пыль». Появление инвестора в лице ООО «Мегалайн», готового вложить в проект 60 млрд рублей, заставило посмотреть на развитие территории под другим углом. Компания предложила провести ревитализацию «Горской». По проекту, разработанному в рамках международного конкурса, на месте промзоны собирались создать IT-кластер для отечественных разработчиков, а также многофункциональный промышленно-складской комплекс формата light industrial, инфраструктуру для промышленного туризма. Город получил бы около 17 тысяч новых рабочих мест. В основу проекта легла забота об экологии: территорию собирались очистить и благоустроить.

Однако через год городские власти снова изменили свое решение. Проигнорировав уже готовый к реализации проект, Смольный заключил соглашение с другим инвестором. Сейчас в Горской хотят построить кластер с элитными развлечениями. А по некоторым данным – еще и закрытый коттеджный поселок. Объяснений отказа от предыдущего проекта в структурах Смольного не предоставили.

При этом реализация новой задумки также под вопросом. Не так давно стивидорная компания «Трест механизации строительных работ», арендующая у города причалы в Горской, добилась их выкупа. В 2021 году она получила отказ от КИО, а в текущем оспорила его через суд. Что бы ни появилось в «Горской», объекты будут соседствовать с причалами, где идет погрузка нефтепродуктов и стройматериалов.

В то же время компания «Мегалайн», затратившая на проектирование кластеров около 240 млн рублей, теперь также судится с городскими комитетами. Она требует компенсации за проделанную работу от Комитета по инвестициям. Также с комитетами Петербурга судится еще одна компания, которой незаконно отказали в предоставлении земельных участков на инвестиционных условиях. На время тяжбы Арбитражный суд ввел обеспечительные меры в отношении спорной территории.

Между тем от жителей Лисьего Носа поступают жалобы на загрязнение территории. Так, в конце прошлого года был зафиксирован сброс строительного мусора вдоль Малой дороги жизни.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»