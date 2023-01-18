«Называть его хорошим хозяйственником нельзя»: депутат Фаттуш раскритиковала работу Беглова

Муниципальный депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш раскритиковала губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за неочищенный город ко Дню прорыва блокады. По мнению мундепа, Беглов – плохой хозяйственник и не может справиться со своими обязанностями.

Петербургские СМИ регулярно сообщают о некачественной уборке города от снега и наледи. Помимо того, фиксируется критическая нехватка спецтехники и рабочей силы. Однако в Смольном продолжают закрывать глаза на проблемы и шлют петербуржцам «отписки», обещая исправить ситуацию, но позже.

При этом в правительстве Петербурга не смогли подготовить город к празднованию годовщины прорыва блокады Ленинграда и приезду президента России Владимира Путина. По мнению муниципального депутата Ольги Фаттуш, Беглов – плохой хозяйственник, который не может справиться с решением общегородских проблем.

«Мне кажется, что этот человек вообще не может ни с чем справиться. Называть его хорошим хозяйственником нельзя», – заявила мундеп.

Фаттуш недоумевает, почему петербургские чиновники до сих пор не смогли перенять опыт западных стран в уборке.

«И удивительно, что эти люди годами всегда ездили, десятилетиями, брать опыт западных стран и стран Прибалтики, где все всегда хорошо убрано, привозили оттуда опыт, но почему-то он у нас не применялся. Вот там же все хорошо. Почему у нас не так, я не понимаю. То ли люди необучаемые у нас, то ли не хотят, я не понимаю», – подытожила Фаттуш.

Напомним, накануне жители Санкт-Петербурга раскритиковали администрацию губернатора Беглова и Комитет по благоустройству, заявив, что по городу можно передвигаться лишь вплавь.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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