В парке Санкт-Петербурга нашли человеческий череп в пакете

В одном из парков Санкт-Петербурга был найден пакет с человеческими останками внутри. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Как сообщают местные СМИ, о страшной находке правоохранителям сообщил мужчина, гулявший с собакой в парке на улице Добровольцев. Он обнаружил вмерзший в лед пакет, в котором был человеческий череп.

Прибывшие на место следователи вызвали сотрудников МЧС, чтобы извлечь пакет с останками изо льда.

В СУ СК России по Санкт-Петербургу уточнили, что по факту обнаружения черепа начали проверку. Останки после извлечения направят на экспертизу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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