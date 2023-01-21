«Имитация бурной деятельности»: петербуржцы прокомментировали шумную борьбу трактора с воображаемым снегом субботним утром

Петербуржцы стали свидетелями уборки коммунальной техникой воображаемого снега рано утром в субботу, 21 января. Факт нерационального использования спецтехники зафиксирован очевидцами, которым не дали поспать в выходной день, на камеру смартфона. Об инциденте сообщает паблик «Поребрик сити | Новости Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте». На фоне некачественной работы городских служб после недавних снегопадов, подобная совершенно нелепая и вредительская деятельность вызвала возмущение жителей Северной столицы.

Источник: паблик «Поребрик сити | Новости Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте»

«Что может быть лучше, чем скрежет ковша по асфальту субботним утром. Коммунальщики решили поубирать воображаемый снег ранним утром. Скрежет стоял такой, что звенели стёкла. Спать было абсолютно невозможно», – написал автор поста.

В комментариях под опубликованным в соцсети видео с трактором, который рано утром разбудил жителей Санкт-Петербурга скрежетом ковша по практически чистому асфальту, пользователи «ВКонтакте» отругали коммунальные службы и профильные комитеты Смольного. Больше всего горожан возмутил тот факт, что борьба с вымышленным снегом проводилась прямо под окнами жилого дома ранним утром в выходной день, когда многие отдыхают после трудной рабочей недели. Причем, когда уборка территорий действительно требовалась, спецтехнику практически не видели на улицах мегаполиса, а в данном случае это всего лишь имитации бурной деятельности.

Один из жителей Северной столицы отметил, что подобную псевдоуборку следует проводить ранним утром у дома петербургского губернатора Александра Беглова. Напомним, многие горожане уже несколько лет подряд критикуют главу Смольного за систематическое невыполнение своих обязанностей, в частности, за неспособность организовать эффективную работу коммунальных предприятий, из-за чего каждую зиму мегаполис сталкивается со «снежными коллапсами».

Ранее СМИ сообщали, что, несмотря на гололед после продолжительной оттепели, Комитет по благоустройству Петербурга вывел 21 января на уборку улиц чуть более сотни единиц спецтехники. Причем журналисты напомнили, как в ведомстве еще осенью рапортовали о масштабном обновлении автопарка коммунальных предприятий, но новых машин горожане практически не видели, даже после обильных снегопадов.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2023, РИА «Новый День»