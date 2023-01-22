Депутат рассказала о нехватке снегоуборочной техники в Петербурге

Мундеп МО «Гавань» Ольга Фаттуш в комментарии «Новому дню» указала на нехватку снегоуборочной техники в Петербурге. Ранее СМИ сообщали, что до Северной столицы «не доехало» спецмашин на 1 миллиард рублей.

Фаттуш напомнила, что технику закупают каждый год, однако каждый раз обнаруживается ее нехватка.

«Каждый год закупается куча снегоуборочной техники. Вопрос у всех граждан: где она? Старый город, уплотненная застройка, никогда не увидишь тракторов и людей. Почему нельзя ставить людей на какой-то квартал, микрорайон? Всегда в советские времена, в мое детство, не было такой проблемы, было чисто», – рассказала депутат.

Перед началом зимы губернатор Александр Беглов заявил о достаточном количестве снегоуборочной техники. Для эффективной уборки Петербурга требуется более 3 тысяч спецмашин, однако сейчас у города имеется чуть более 1600 единиц техники.

СМИ ранее писали, что Смольный не смог закупить четверть из запланированной снегоуборочной техники. Районы недополучили порядка 120 тракторов и погрузчиков, а также более 170 полуприцепов-пескоразбрасывателей для обработки тротуаров и дворов. Ее общая стоимость составила более 1 миллиарда рублей.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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