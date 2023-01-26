В Петербурге школьница попала в реанимацию из-за отравления парацетамолом

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница госпитализирована из-за отравления лекарственным средством, предположительно, парацетамолом. Об этом сообщает портал «Невские Новости».

Подростка в тяжелом состоянии привезли в Филатовскую детскую больницу и направили в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у нее отравление жаропонижающим препаратом.

Известно, что девочка проживает в многодетной семье, где все дети находятся на домашнем обучении. В момент происшествия в доме была мать.

Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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