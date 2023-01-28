Пригожин ответил на вопрос, обвинил ли губернатор Петербурга Беглов его в преступных схемах

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал высказывание губернатора Северной столицы Александра Беглова о неких злоумышленниках, виновных в проблемах в сфере ЖКХ.

Во время прямой линии градоначальник заявил, что его команда продолжает «ломать» «преступные серые схемы», отметив, что злоумышленники активно ведут войны против петербургских властей в судах, СМИ, соцсетях. Журналисты предположили, что свое высказывание Беглов адресовал в адрес бизнесмена Пригожина. Предприниматель ответил лаконично, что знает, кто такие Меньшиков и Елизаров. А кто такой Беглов, охарактеризовать сложно.

«Свою позицию я сформулировал 20 января в ответе номер 1029. Поэтому на вопрос, обвинил ли Александр Дмитриевич Беглов меня в преступных схемах и в том, что я заказывал статьи, я отвечаю: «Меньшикова знал, Елизарова знаю. А кто такой Беглов?» – публикует пресс-служба компании «Конкорд» слова бизнесмена.

Напомним, прямая линия с действующим главой города на Неве состоялась 28 января. В ходе эфира градоначальник попытался ответить на неудобные вопросы, касающиеся уборки Петербурга.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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