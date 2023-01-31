В Петербурге мужчина скончался, прожив месяц в квартире с телом умершей жены

В Санкт-Петербурге обнаружили тела 61-летней женщины и ее 62-летнего супруга. Предположительно, мужчина умер на месяц позже своей жены.

Трупы нашли в одной из квартир Фрунзенского района. Женщина лежала на диване, ее муж рядом на полу. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Экспертиза показала, что супруги скончались в разное время: женщина умерла в середине декабря, мужчина месяц прожил с мертвой женой в квартире. Точную причину смерти семейной пары установит следствие.

По словам родственников, пенсионеры жили вдвоем, вели затворнический образ жизни и часто злоупотребляли алкоголем.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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