Картины с философским подтекстом: в петербургской галерее «Краски жизни» проходит персональная выставка Александра Коряшкина

До конца февраля петербуржцы и гости города смогут получить не только эстетическое наслаждение от искусства, но и пищу для ума. Художественная галерея «Краски жизни» представила экспозицию полотен Александра Коряшкина. В его работах зашифрованы философские символы. Выставка называется Amor fati – «Любовь к судьбе».

На прошлой неделе в залах галереи «Краски жизни» прошел вернисаж выставки Amor fati. Экспозиция вместила живописные и графические работы Александра Коряшкина, а также офорты и литографии его авторства. Сам автор объясняет, что его творчество зависает на границе между картинами как стоп-кадром и динамикой мультипликации. А также признает, что вкладывает в живописные и графические образы много юмора.

Напомним, что галерея и одноименный фонд занимаются поддержкой современных авторов, а также просветительской и иной социально значимой деятельностью. Основательнице галереи Виолетте Пригожиной ремесло живописца также не чуждо. По образованию, трудовой деятельности и призванию она медик. Но в 2017 году впервые взялась за кисть и с тех пор живопись стала неотъемлемой частью ее жизни. В конце прошлого года Виолетта Кировна представила свою шестую персональную выставку. Ее работы также имели подтекст, они призывали зрителей обратить внимание на проблемы культурного наследия.

Александр Коряшкин же предлагает посетителям выставки задуматься над тем, что такое судьба. Жизни одних она безжалостно перемалывает, а других – балует, осыпая подарками.

«Amor fati – это, пожалуй, не только философия тех, кто мужественно принимает свою судьбу, но и тех, кто понимает многоуровневую природу своего разума. Наше сознание не всегда подвластно нам, но визуализируя его образы, мы обретаем над ним контроль, а значит, можем полюбить и свою судьбу, и неизбежные в ней вещи, и самих себя», – поясняет искусствовед Анастасия Безгубова.

Стоит отметить, что выставке художника предшествовал ежегодный конкурс «Открывая новые имена». Среди 71 работы от 59 авторов также была картина Александра Коряшкина. На полотне «Грибной день» изображен попугай ара, пролетающий мимо античных статуй ангелов. На заднем фоне просматривается облако ядерного гриба. Хотя автор не вошел в число финалистов, его творчество было отмечено специальным грантом от мецената Екатерины Волковой.

О том, что живописец зашифровал в этой и других картинах, может поразмышлять каждый зритель, посетив галерею. Выставка продлится до 23 февраля. Вход на нее свободный, а картины можно приобрести для личной коллекции.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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