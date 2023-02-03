Ученые в Арктике зафиксировали самую долгую грозу

Ученые зафиксировали в высокоширотной Арктике самую затяжную грозу за всю историю наблюдений. Длительность природного явления составила 55 минут.

Как сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ), данные были получены летом прошлого года на крупнейшей российской гидрометеорологической обсерватории «Ледовая база Мыс Баранова».

Арктике не свойственны подобные природные явления, однако они наблюдаются там последние несколько лет. Так в 2019 году в районе острова Большевик гроза длилась 40 минут. В 2021 году атмосферное явление наблюдали дважды. Длительность первого составила 40 минут, второго – 25.

«Атмосферные явления на планете за последние 30 лет наблюдений претерпевают существенные трансформации. И тот факт, что грозовые облака добрались до высоких широт Арктики, является очередным свидетельством об изменениях циркуляции атмосферы», – пояснили в институте.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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