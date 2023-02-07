В Санкт-Петербурге две девушки попали под поезд, делая селфи на фоне электрички

Две 20-летние девушки пострадали, когда фотографировались на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Разлив в Курортном районе. Девушки переходили пути в неположенном месте и остановились на рельсах, чтобы сделать селфи на фоне приближающейся электрички.

Машинист применил экстренное торможение, но поезд задел девушек по касательной. Обе пострадавшие госпитализированы.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»