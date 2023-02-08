Экология Петербурга: поможет ли уход оператора сделать чище Угольную гавань?

В Петербурге ликвидируют компанию, под управлением которой находится Золоотвал в Угольной гавани. Более двух лет экоактивисты добиваются закрытия и очистки крупнейшей свалки строительного мусора на территории объекта.

В середине января текущего года началась процедура ликвидации ООО «Синий». Фирме принадлежит гидротехническое сооружение «Золоотвал в море», расположенное в Угольной гавани Финского залива, а также элеваторная площадка и еще несколько сооружении. Общая площадь объектов составляет 5 га. Золоотвал компания арендует у «Балтийского балкерного терминала» (дочка» ПАО «Уралкалий»), договор рассчитан на 49 лет. При этом существует еще одно обременение – судебный процесс.

В 2020 году активисты пожаловались на огромную свалку строительных отходов на территории Золоотвала. В частности, по сообщениям очевидцев, туда свозили остатки демонтированного СКК «Петербургский». К делу подключилась природоохранная прокуратура, по ее расчетам ущерб окружающей среде составил около 1,4 млрд рублей. В 2021 году Куйбышевский районный суд постановил ликвидировать свалку. Однако ни к концу года, ни в следующем никаких мер предпринято не было. Компания продолжает настаивать, что свалки на территории Золоотвала нет и все отходы размещены законно.

Примечательно, что претензии к ООО «Синий» у прокуратуры Кировского района были еще до этого разбирательства. То есть экологическая проблема в Угольной гавани существует уже давно. Ситуация на данном участке побережья – не единична. Как отмечают активисты, береговая линия залива нередко страдает от мусора там, где отсутствует ее благоустройство. Изменить что-либо своими силами горожане не в силах, поэтому вынуждены бороться с последствиями с помощью субботников.

Показательной можно считать историю бывшей стройплощадки «Горская» близ Лисьего Носа, которая использовалась при создании комплекса защитных сооружений от наводнений. После того как ее перестали использовать по исходному назначению, промзону собирались застроить современными объектами. Два года назад город принял предложение компании «Мегалайн». Инвестор обязался вложить свыше 60 млрд рублей в комплексное развитие полузаброшенных участков. Реализация проекта также предусматривала улучшение экологии территории, в том числе за счет ликвидации незаконных свалок и рекультивации земель.

За год компания выполнила исследования территории, подготовила необходимые документы и отобрала на международном конкурсе лучший проект архитектурных решений для будущего строительства. Были получены согласования профильных комитетов. Однако, вместо поддержки, город заключил соглашение на развитие той же территории уже с другим инвестором. Официально в «Горской» будут строить яхт-клуб, ТРЦ и другие объекты, а по слухам – закрытый коттедж для элиты.

Судьба «Горской» так и остается неопределенной. Сейчас территория стала предметом судебных тяжб. В том числе с иском в суд обратилась компания «Мегалайн», которая намерена взыскать средства, потраченные на работу над замороженным проектом. То есть, побережье все еще подвержено незаконному загрязнению.

Ситуация с Угольной гаванью также сложная. По оценкам экспертов, если у ликвидируемой компании не останется преемников, убирать свалку будет некому. А если останется – то нужно еще добиться, чтобы новый владелец сделал это.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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