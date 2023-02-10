Петербуржцы назвали Беглова худшим губернатором в новейшей истории

Жители Санкт-Петербурга назвали действующего губернатора Александра Беглова худшим главой города за всю новейшую историю Северной столицы, следует из исследования АНО «Агентство социальной информации» («АСИ»).

В исследовании «Мониторинг политических предпочтений петербуржцев», проведенным АСИ в январе 2023 года, был составлен рейтинг лучших и худших губернаторов Санкт-Петербурга.

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какой руководитель Петербурга в новейшей истории является или являлся лучим, самым сильным главой города, нравился вам больше всего? / Как по-Вашему, какой руководитель Петербурга в новейшей истории является или являлся худшим, самым слабым главой города, нравился вам меньше всего?».

29% опрошенных петербуржцев назвали действующего губернатора Александра Беглова худшим главой города за всю новейшую историю.

Причинами столь низкой оценки Беглова на посту градоначальника могли стать провалы реформ и отстраненность главы города от проблем петербуржцев. Так, например, в прошлом году в Петербурге провалились две реформы – мусорная и транспортная.

В начале 2022 года в городе стартовала мусорная реформа. Обязанности по утилизации отходов возложили на Невского экологического оператора (НЭО), однако компания не справилась с ними. В результате буквально за несколько дней дворы петербургских домов превратились в настоящие свалки. При этом проблему так и не удалось решить спустя год.

Еще один громкий провал команды губернатора Александра Беглова – транспортная реформа. Она стартовала в прошлом году и вызвала массу возмущений со стороны петербуржцев. Так, привычные маршруты автобусов были изменены, а маршрутные такси – полностью отменены. В результате люди начали жаловаться на то, что по городу стало некомфортно передвигаться. Проблему не решили до сих пор – транспортные коллапсы наблюдаются в Петербурге чуть ли не каждый день.

Помимо вышеперечисленных проблем СМИ регулярно пишут о недостаточной социальной поддержке и призывают губернатора Александра Беглова обратить внимание на ситуацию. Однако в Смольном не хотят замечать призывов петербуржцев, экспертов и журналистов.

В то же время более трети респондентов считают экс-губернатора Валентину Матвиенко самой сильной главой Санкт-Петербурга (38%). При этом Матвиенко лучшей главой города выбирали, в основном, женщины в возрасте 35-54 лет (38%).

СМИ сообщали, что жители Санкт-Петербурга хотят видеть Сергея Собянина вместо Беглова на посту губернатора Северной столицы. Количество респондентов, положительно оценивших вероятность своего выбора в отношении Сергея Семеновича, составляет 57%. Следом за ним расположился вице-губернатор Борис Пиотровский, за которого готовы проголосовать 30% опрошенных.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2023, РИА «Новый День»