Простым петербуржцам туда не попасть. Смольный строит школу среди элитных ЖК Петроградки

Школа на 1100 человек появится к сентябрю в Петроградском районе, сообщает правительство Санкт-Петербурга. Реализация проекта ведется в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству. Учебное заведение с двумя бассейнами и медицинским блоком порадует местных жителей современными классами, размещенными в краснокирпичном здании в старинном баварском стиле.

Новое учебное заведение из двух корпусов появится на месте бывших цехов Конторы Пивоваренного завода «Бавария» 1911-1912 годов постройки на Петровском проспекте, 33. Школа рассчитана на 44 класса по 25 учеников в каждом, в то время как в других районах из-за нехватки учебных заведений учатся по 40 и более детей в классах. Такая привилегированность может объясняться тем, что рядом со школой расположены ряд элитных жилых комплексов с видом на реки Ждановка и Малая Невка. Стоимость квартир в данной локации составляет около 100 миллионов рублей, и это не предел.

Тем временем в Приморском, Красносельском, Адмиралтейском, Пушкинском и других районах города наблюдается острая нехватка школ, однако город не торопится с постройкой учебных заведений в бюджетных локациях. Семьи с детьми вынуждены ждать развития инфраструктуры по 5-7 лет и более. Судя по комментариям в социальных сетях, особенно плачевно ситуация обстоит на территориях с самой недорогой застройкой, вроде поселка Шушары.

«25 детей в классе? В Шушарах учатся по 40 учеников, и то мест на всех не хватает», – сообщает Ирина.

Горожане уверены, что «простые» семьи не смогут рассчитывать на места в новой школе, окруженной дорогостоящим жильем премиум-класса.

Старинные постройки, пригодные под школы, есть во многих районах Санкт-Петербурга, однако Смольный предпочитает извлекать из них прибыль вместо того, чтобы «отдать» детям.

«Жители нового микрорайона на улице Парковой/Ропшинского шоссе в Петергофе уже почти семь лет ждут школу и слышат одни обещания чиновников всех уровней. Хотя рядом с микрорайоном много старых домов, которые можно было использовать хотя бы под классы начальной школы. Но руководителям района проще их продавать за копейки», – уверен Константин.

Ранее сообщалось, что доклад Александра Беглова о 100-процентной обеспеченности детских учреждений в Петербурге обернулся конфузом для градоначальника. В реальности петербуржцы вынуждены возить своих детей в другие районы, не имея школ и детских садов в шаговой доступности.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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