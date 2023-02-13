Расходы «на Арктику» из бюджета Санкт-Петербурга за последний год увеличились в разы

Смольный продолжает активно финансировать «арктические программы» – за не полных два месяца соответствующим комитетом было потрачено больше, чем за полгода в 2022 году. Мероприятия тоже «очень важные» – организация выставок и создание информационных стендов.

Комитет по делам Арктики объявил тендер на 32 млн рублей на организацию выставки на территории Петропавловской крепости. Предмет закупки – организация тематических зон, информационные стенды для жителей и гостей города, а также проведения торжественного приема, банкета и вручения сувениров для «специальных гостей». Заявки прекращают принимать в начале марта и в марте же станет известно, кто будет организовывать выставку.

Примечательны тут сразу несколько факторов. Первое – это цели и задачи выставки за 32 млн рублей. Это – «популяризация Санкт-Петербурга как центра научно-технического и инновационного развития и освоение Арктики» – говорится в первоисточнике. Это же должно быть ответом на вопрос, какое отношение Санкт-Петербург имеет к Арктике, зачем вообще нужен этот комитет в городе, а также для чего этому направлению нужен целый отдельный вице-губернатор. Для «популяризации».

Второй вопрос – это то, перед кем будет производиться та самая «популяризация» за бюджетный счет и с какой целью. О необходимости структуры говорят уже довольно давно, и депутаты ЗакСа этот вопрос поднимали неоднократно. Так, например, в 2017 году, когда предшественник губернатора Беглова Георгий Полтавченко только представил должность вице-губернатора по Арктике, очень многие народные избранники задавались вполне естественным вопросом – «как давно Петербург превратился в Мурманск?» Однако преемник Полтавченко Александр Беглов не только не упразднил должность, но и назначил на него своего «доверенного человека» Владимира Княгинина. У последнего, если говорить совсем откровенно, есть еще несколько комитетов в подчинении, но занимается Княгинин только и исключительно Арктикой и Антарктикой… Между полетами в Узбекистан, где якобы проводит переговоры о трудовой миграции.

Третий, самый главный, вопрос – это бюджет мероприятий такого «важного» комитета Смольного. Уже за первые месяцы 2023 года чиновниками организовано закупок практически на 50 миллионов рублей – это, в буквальном смысле, половина от всех освоенных денежных средств за предыдущий год. Тут нужно еще раз сделать одну ремарку: Санкт-Петербург не входит в Арктическую зону и также не состоит в перечне субъектов РФ, для которых освоение Арктики является профильным направлением. Однако из года в год комитет продолжает тратить бюджетные денежные средства на проведения различных мероприятий и приемов, а Беглов содержит специального вице-губернатора.

Чем же занимается знаменитый комитет Арктики? Как сообщают СМИ, он практически полностью дублирует функции других комитетов, что было выявлено в ходе мониторинга Контрольно-счётной палаты.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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