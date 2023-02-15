Житель Санкт-Петербурга выбросил мать из окна четвертого этажа

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, выбросившего из окна четвертого этажа собственную мать.

Инцидент произошел накануне в пятиэтажном жилом доме на проспекте Ветеранов, передает РЕН ТВ. 56-летняя женщина после падения с высоты выжила, но получила многочисленные тяжелые травмы. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, за ее жизнь борются медики.

Полицейские задержали пьяного 36-летнего сына женщины. Со слов задержанного, он выбросил мать из окна во время конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина был неоднократно судим и состоял на учете у врача-психиатра.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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