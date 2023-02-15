Жительница Петрозаводска пыталась поджечь здание полиции за обещание списать кредиты

38-летняя жительница Петрозаводска пыталась поджечь отделение полиции. Пойти на преступление женщину убедил «сотрудник службы безопасности Центробанка».

Женщина вооружилась бутылкой с зажигательной смесью и бросила ее в здание полиции на Лососинском шоссе. Пожара не произошло, так как «коктейль Молотова» отскочил от двери и упал на крыльцо, передает телеграм-канал Baza.

Спустя некоторое время поджигательницу задержали. На допросе она утверждала, что на поджог ее надоумил «сотрудник ЦБ».

Мошенник заявил, что таким образом женщина поможет в борьбе с коррупционерами среди сотрудников правоохранительных органов. Более того, аферист сказал, что в награду за поджог ЦБ спишет банковские кредиты женщины.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

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