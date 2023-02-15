Похороны «Апрашки» и авторитета ПМЭФ: инвестпроекты, подписанные Смольным не состоялись

Петербургские власти снова показали всему миру, что соглашения, подписанные в рамках Петербургского международного экономического форума, не работают. Стало известно о «заморозке» сразу трех инвестиционных проекта на общую сумму в 100 млрд млрд рублей, подписанные Смольным в прошлом году. Самый крупный – по реконструкции Апраксина Двора.

В июне 2022 года в рамках ПМЭФ Смольным были подписаны соглашения о намерениях реализовать три крупных инвестиционных проекта с группой компаний «Глоракс». Со стороны петербургской власти соглашения были подписаны вице-губернатором Николаем Линченко, со стороны «Глрэкса» – президентом холдинга Андреем Биржиным. Общая сумма инвестиций составляла 100 млрд рублей. «Глорэкс» планировала вложить эти деньги в три объекта – на Дальневосточном проспекте, в Петергофе и самый крупный – по реконструкции Апраксина Двора, в который планировалось вложить около 73,3 млрд рублей.

Начало реализации проекта реконструкции Апраксина Двора была намечена на 2023 год – дата окончания строительства была обозначена рамочно – 2027-2028 годы. Причем реконструировать «Глорэкс» собирался не только ту часть «Апрашки», которая сегодня принадлежит их партнерам концерну «Питер», но и все остальные здания.

Накануне стало известно, что «Глорэкс» утратил интерес ко всем трем проектам – об этом в интервью «Интерфаксу» заявил вице-президент холдинга Александр Андрианов.

«Действует соглашение о намерениях, которое ни к чему не обязывает компанию. С учетом текущий реалий и ситуации на рынке коммерческой недвижимости, мы отложили реализацию этого проекта». – заявил Андрианов.

Это – далеко не первое соглашение, подписанное петербургскими властями в рамках ПМЭФ, которое ни на что не влияет и ни к чему не обязывает ни инвестора, ни Смольный. Возможно все эти громкие заявления со стороны власти делаются только ради собственного самопиара, громких заголовков с астрономическими суммами и формальной строкой в рейтинге инвестиционной привлекательности региона. К слову, последний во времена правления действующего губернатора Александра Беглова, несмотря на все эти ухищрения, только падает.

В июне 2022 года, то есть тогда же, когда были подписаны рамочные соглашения об инвестициях между Смольным и «Глорэксом», на ПМЭФ произошла вопиющая и скандальная ситуация, когда Смольный в буквальном смысле «задним числом» отказался от реализации проекта развития территории промзоны «Горская» под Сестрорецком со строительством IT-кластера и складских помещений в формате Industrial Light от петербургской компании «Мегалайн». Губернатор Беглов попросту заключил соглашение о намерениях строительства яхт-клуба на том же месте. При этом в рамках того же ПМЭФ буквально на соседнем стенде «Мегалайн» презентовала готовый макет будущего IT-кластера, который был разработан крупными московскими проектировщиками в рамках проводимого компанией конкурса.

Получается, что в 2022 году чиновники Смольного создали прецедент, когда в одностороннем порядке расторгли крупное инвестиционное соглашение и соглашение о намерениях, тем самым дав понять и бизнесу, что эти бумаги фактически ничего не стоят и их можно подписывать сколько угодно – юридических последствий не будет, а затраты инвестора на то же проектирование – это, по мнению представителей Смольного – проблемы самого инвестора. Тогда же генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник заявил:

«Это большой удар по престижу и имиджу этого авторитетного форума. Администрация фактически показывает, что соглашения, которые она подписывает в рамках форума, стоят не дороже бумаги, на которой они подписаны».

Теперь ситуация обратная – уже инвестор замораживает соглашений со Смольным на неопределенный срок и не ясно, вернется ли вообще к этому проекту в будущем. И, надо сказать, что год назад Смольный подавал ту же реконструкцию «Апрашки» с помпой и выдавал за свое достижение.

Увы, Апраксину Двору, похоже, придется на долгие годы остаться тем, чем он является сегодня – точкой притяжения для криминалитета, местом для разборок между этническими группировками и центром по торговле контрафактом и полулегальной продукции.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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