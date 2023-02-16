В Петербурге нашли тело начальницы финансового управления ЗВО – подозревают суицид

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели начальника управления финансового обеспечения Минобороны по Западному военному округу (ЗВО) Марины Янкиной.

По данным СМИ, тело 58-летней женщины было найдено у одного из домов по улице Замшиной в Калининском районе Северной столицы утром 15 февраля.

Следствие устанавливает обстоятельства гибели Янкиной. В качестве основной версии рассматривается суицид, сообщает «Коммерсантъ». В петербургском главке СКР произошедшее не комментируют.

До работы в ЗВО Марина Янкина занимала должность зампредседателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Ранее она работала на разных должностях в Федеральной налоговой службе.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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