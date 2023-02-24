В Санкт-Петербурге ранили сотрудника ОМОНа

В Санкт-Петербурге произошла стрельба, в результате которой пострадал сотрудник ОМОНа. Нападавщий задержан. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел у станции метро «Гостиный двор». Как сообщает телеграм-канал «112», один из прохожих начал вести себя неадекватно. Его попытался задержать сотрудник ОМОНа, в ответ тот достал травматический пистолет и выстрелил.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, уточняет «Shot». У него диагностированы множественные огнестрельные проникающие ранения живота.

Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Следователи устанавливают мотивы преступника.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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