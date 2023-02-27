В Санкт-Петербурге полицейские 36 раз стреляли в лихача во время погони

В Санкт-Петербурге 19-летнего водителя, нарушавшего правила ПДД, удалось остановить только с помощью стрельбы. При этом лихач сбил полицейских.

Молодой человек на BMW проигнорировал требование инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться. Сотрудникам полиции удалось остановить нарушителя только на КАД на подъезде к развязке с Мурманским шоссе. Когда правоохранители приблизились к машине, лихач сбил их и уехал.

В результате полицейским пришлось открыть огонь. Во время погони они 36 раз стреляли по автомобилю. Позже выяснилось, что машина была арендована.

Водителя задержали, в отношении него составлены административные протоколы за неповиновение полиции, оставление места ДТП и тонировку, а также два рапорта по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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