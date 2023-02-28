В Петербурге подросток съел сушеные мухоморы и попал в больницу

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток отравился мухоморами. Школьника госпитализировали. Об этом сообщает портал «78.ru».

Мальчик, проживающий в Невском районе города, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с признаками отравления психотропным веществом. В настоящее время пациент находится в реанимации.

Причиной отравления могли стать сушеные мухоморы, которые подростку дал попробовать приятель. Тот утверждает, что нашел пакетик с грибами на улице.

Отмечается, что пострадавший не состоит на учете в органах ПДН, воспитывается в благополучной семье.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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